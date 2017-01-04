Уникальная благотворительная акция прошла в День знаний в столичном теоретическом лицее имени Дмитрия Кантемира. Впервые 1 сентября дети пришли без цветов. Деньги, которые планировали потратить на букеты, были переданы на лечение ученика 8 «Г» класса Максима Винтилы. Летом ему была сделана операция по пересадке костного мозга, и сейчас нужны большие средства для восстановительного лечения. На сегодняшний день собрано 50 тысяч леев. Акцию поддержали Посол России Фарит Мухаметшин и председатель Партии социалистов Игорь Додон, посетившие школьную линейку. На ней также присутствовали представители примэрии и Главного управления образования столицы.