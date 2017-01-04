Главный редактор
Татьяна Борисова
Адрес редакции
Республика Молдова
Московский проспект, 21
тел. +373 22 49-65-66
факс: +373 22 49-65-85
Оформить подписку на «Русское слово» можно в любом отделении связи с любого следующего месяца. Наш подписной индекс: 21555
Авторам
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются
О помощи россиян в подготовке гражданских менеджеров систем безопасности в Госуниверситете физического воспитания и спорта РМ
ПОЧЕМУ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СКРЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНИКА ОТ ЕГО АВТОРОВ?
Запись на участие в Программе переселения скоро будет возобновлена
В среду состоялось второе заседание Молдавского историко-географического общества (МИГО) – недавно созданной общественной организации, одной из главных целей которой является всестороннее исследование историко-географического пространства, ныне являющего собою суверенное и независимое государство – Республику Молдова.
Недавно известный молдавский политик, учёный, бизнесмен и общественный деятель Василий ТАРЛЕВ вернулся из Москвы, где ему был вручен орден Дружбы «за большой вклад в развитие делового, экономического и гуманитарного сотрудничества с Российской Федерацией», как значится в Указе президента РФ В. Путина.
16 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ
9-10 ноября 2016 года в Москве, в Центре международной торговли, прошел Открытый международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие». Организатор мероприятия – Россотрудничество. В течение двух дней форум посетило более 500 делегатов из России и стран СНГ.
На днях в селе Новотроицкое Новоаненского района закрыли русскую школу
Вот уже больше полутора десятилетий действует республиканский Пушкинский форум. По традиции, представители этого необычного сообщества раз в году встречаются в одном из учебных заведений Молдовы, носящих имя великого поэта. И каждый раз эта беспрецедентная акция проводится при самом активном участии Русской общины РМ, при заботливом ее попечении.
На днях в Санкт-Петербурге завершила свою работу XIII образовательная программа для соотечественников, проживающих за рубежом, по истории России «История государства Российского» (Культурно-исторический университет). Рассказать о ней мы попросили сотрудника газеты «Русское слово», заместителя командира поискового отряда «Август» Сергея ЛУТОХИНА, который был одним из участников этого десятидневного проекта.
Посол России в Республике Молдова Фарит Мухаметшин рассказал об итогах рабочего визита в Кишинёв и Тирасполь заместителя Председателя правительства России Дмитрия Рогозина
2 октября недалеко от Комрата, на виноградной плантации сельхозпредприятия «Агро-Садым» прошел весьма необычный воскресник. По приглашению руководства Гагаузии сюда приехали сотрудники российской дипмиссии, руководители ряда иностранных посольств и представители международных организаций.
В нынешнем году золотая молдавская осень, столь любимая сосланным сюда Поэтом, стала особенной. Впервые Молдову посетили супруги Пушкины, праправнуки величайшего русского гения. Александр Александрович – последний прямой потомок Александра Сергеевича по мужской линии, Мария Александровна – его троюродная сестра. Оба они являются правнуками старшего сына поэта, Мария Александровна находится также в родстве с Гоголем.
Наконец поставлена точка в ответе на вопрос, скольким русскоязычным лицеям все-таки удалось набрать по два лицейских класса, как того требует наше законодательство. В принципе, благодаря серии отсрочек по набору, большинству учебных заведений, которые находились под угрозой роспуска 10-х классов из-за недостаточного количества учащихся, с задачей справиться удалось. К сожалению, не всем...
ИНТЕРВЬЮ ПОСЛА РОССИИ В МОЛДАВИИ Ф.М.МУХАМЕТШИНА ГАЗЕТЕ «РУССКОЕ СЛОВО» О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ
Уникальная благотворительная акция прошла в День знаний в столичном теоретическом лицее имени Дмитрия Кантемира. Впервые 1 сентября дети пришли без цветов. Деньги, которые планировали потратить на букеты, были переданы на лечение ученика 8 «Г» класса Максима Винтилы. Летом ему была сделана операция по пересадке костного мозга, и сейчас нужны большие средства для восстановительного лечения. На сегодняшний день собрано 50 тысяч леев. Акцию поддержали Посол России Фарит Мухаметшин и председатель Партии социалистов Игорь Додон, посетившие школьную линейку. На ней также присутствовали представители примэрии и Главного управления образования столицы.
24 августа на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 22-х советских воинов, павших за освобождение Молдавии от фашизма.
Жаркая осень у нас ожидается! Причем вне зависимости от климатических катаклизмов. Последний день лета – старт предвыборной кампании. Наверное, и парламентарии в начале сентября из отпусков начнут подтягиваться, а там не за горами и первое заседание: до 30 октября совсем немного осталось, торопиться надо, дела свои недоделанные (в буквальном и переносном смысле слова) завершать, чтобы обеспечить себе наиболее комфортный расклад сил ко дню голосования.
7 июля в Комрате состоялась очередная торжественная церемония вручения АТО Гагаузия российской гуманитарной помощи. По поручению Президента РФ, Посол России Ф.М. Мухаметшин передал в дар гагаузскому народу две пожарные автоцистерны марки «Урал» и «КАМАЗ» 2016 года выпуска.
5-6 июля состоялся визит заместителя председателя Правительства РФ, спецпредставителя Президента России по Приднестровью Д.О. Рогозина в Кишинёв и Тирасполь.