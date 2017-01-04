Главный редактор
Татьяна Борисова

Об издании

Первый номер газеты «Русское слово» вышел в феврале 2001 года. Тираж издания – 3000 экз. Периодичность – 1 раз в неделю. Это единственная в стране газета, освещающая многие грани жизни российских соотечественников в Молдове


Адрес редакции
 Республика Молдова
г. Кишинев,
Московский проспект, 21
тел. +373 22 49-65-66
факс: +373 22 49-65-85

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Авторам
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются


Новый шрифт
Разработан новый шрифт с поддержкой всех языков Российской Федерации


БЕЗОПАСНОСТЬ
«Богатый российский опыт мы активно используем в работе»
Автор: Ольга Большова
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О помощи россиян в подготовке гражданских менеджеров систем безопасности в Госуниверситете физического воспитания и спорта РМ

ПРИНЦИПИАЛЬНО
«БЫЛО ГЛАДКО НА БУМАГЕ…»
Автор: Ольга Орлова
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ПОЧЕМУ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СКРЫВАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНИКА ОТ ЕГО АВТОРОВ?

ЭКСКЛЮЗИВесли-твой-выбор-–-россия
Если твой выбор – Россия
Автор: Ирина Агапкина
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Запись на участие в Программе переселения скоро будет возобновлена

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
Изучать историю своей страны – законное право её граждан
Автор: Ирина Агапкина
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В среду состоялось второе заседание Молдавского историко-географического общества (МИГО) – недавно созданной общественной организации, одной из главных целей которой является всестороннее исследование историко-географического пространства, ныне являющего собою суверенное и независимое государство – Республику Молдова.

КРУПНЫЙ ПЛАН
Василий Тарлев: «Российский орден Дружбы – знаковая для меня награда»
Автор: Ирина Агапкина
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Недавно известный молдавский политик, учёный, бизнесмен и общественный деятель Василий ТАРЛЕВ вернулся из Москвы, где ему был вручен орден Дружбы «за большой вклад в развитие делового, экономического и гуманитарного сотрудничества с Российской Федерацией», как значится в Указе президента РФ В. Путина.

ДАТА
«Молдавия и Россия – страны с положительным опытом толерантности»
Автор: Ф.МУХАМЕТШИН, доктор политических наук.
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16 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

СОБЫТИЕ
В Москве прошёл международный гуманитарный форум, посвящённый 25-летию СНГ
Автор:
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9-10 ноября 2016 года в Москве, в Центре международной торговли, прошел Открытый международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие». Организатор мероприятия – Россотрудничество. В течение двух дней форум посетило более 500 делегатов из России и стран СНГ.

ВОПРОС РЕБРОМ
Когда отнимают надежду
Автор: Полина Богуцкая
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На днях в селе Новотроицкое Новоаненского района закрыли русскую школу

ПУШКИНСКИЙ ФОРУМ
«Прекрасен наш союз»
Автор: Александра Юнко
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Вот уже больше полутора десятилетий действует республиканский Пушкинский форум. По традиции, представители этого необычного сообщества раз в году встречаются в одном из учебных заведений Молдовы, носящих имя великого поэта. И каждый раз эта беспрецедентная акция проводится при самом активном участии Русской общины РМ, при заботливом ее попечении.

СПАСИБО, РОССИЯ!
«Невский пятачок встретил нас пулемётным огнём»
Автор: Татьяна Борисова
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На днях в Санкт-Петербурге завершила свою работу XIII образовательная программа для соотечественников, проживающих за рубежом, по истории России «История государства Российского» (Культурно-исторический университет). Рассказать о ней мы попросили сотрудника газеты «Русское слово», заместителя командира поискового отряда «Август» Сергея ЛУТОХИНА, который был одним из участников этого десятидневного проекта.

​ВИЗИТ
​«РОССИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СТАБИЛЬНОСТИ НА ОБОИХ БЕРЕГАХ ДНЕСТРА И ПРАГМАТИЧНОМ ПАРТНЁРСТВЕ С МОЛДАВИЕЙ»
Автор:
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​Посол России в Республике Молдова Фарит Мухаметшин рассказал об итогах рабочего визита в Кишинёв и Тирасполь заместителя Председателя правительства России Дмитрия Рогозина

ТРАДИЦИИ
Дипвоскресник
Автор: Татьяна Борисова
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2 октября недалеко от Комрата, на виноградной плантации сельхозпредприятия «Агро-Садым» прошел весьма необычный воскресник. По приглашению руководства Гагаузии сюда приехали сотрудники российской дипмиссии, руководители ряда иностранных посольств и представители международных организаций.

ВПЕРВЫЕ
Пушкиных много не бывает
Автор: Александра Юнко
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В нынешнем году золотая молдавская осень, столь любимая сосланным сюда Поэтом, стала особенной. Впервые Молдову посетили супруги Пушкины, праправнуки величайшего русского гения. Александр Александрович – последний прямой потомок Александра Сергеевича по мужской линии, Мария Александровна – его троюродная сестра. Оба они являются правнуками старшего сына поэта, Мария Александровна находится также в родстве с Гоголем.

ЗЛОБА ДНЯ
Главное – не статус, а интересы учеников
Автор: Ирина Агапкина
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Наконец поставлена точка в ответе на вопрос, скольким русскоязычным лицеям все-таки удалось набрать по два лицейских класса, как того требует наше законодательство. В принципе, благодаря серии отсрочек по набору, большинству учебных заведений, которые находились под угрозой роспуска 10-х классов из-за недостаточного количества учащихся, с задачей справиться удалось. К сожалению, не всем...

Выборы
«Мы планируем провести выборы открыто, гласно, честно»
Автор: Ф.М.МУХАМЕТШИН
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ИНТЕРВЬЮ ПОСЛА РОССИИ В МОЛДАВИИ Ф.М.МУХАМЕТШИНА ГАЗЕТЕ «РУССКОЕ СЛОВО» О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ

СОЛИДАРНОСТЬ
«Максим, мы с тобой!»
Автор: Наш корр.
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Уникальная благотворительная акция прошла в День знаний в столичном теоретическом лицее имени Дмитрия Кантемира. Впервые 1 сентября дети пришли без цветов. Деньги, которые планировали потратить на букеты, были переданы на лечение ученика 8 «Г» класса Максима Винтилы. Летом ему была сделана операция по пересадке костного мозга, и сейчас нужны большие средства для восстановительного лечения. На сегодняшний день собрано 50 тысяч леев. Акцию поддержали Посол России Фарит Мухаметшин и председатель Партии социалистов Игорь Додон, посетившие школьную линейку. На ней также присутствовали представители примэрии и Главного управления образования столицы.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Под троекратный оружейный салют
Автор: Наш корр.
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24 августа на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 22-х советских воинов, павших за освобождение Молдавии от фашизма.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Кому нацменьшинства – кость в горле?
Автор: Ирина Агапкина
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Жаркая осень у нас ожидается! Причем вне зависимости от климатических катаклизмов. Последний день лета – старт предвыборной кампании. Наверное, и парламентарии в начале сентября из отпусков начнут подтягиваться, а там не за горами и первое заседание: до 30 октября совсем немного осталось, торопиться надо, дела свои недоделанные (в буквальном и переносном смысле слова) завершать, чтобы обеспечить себе наиболее комфортный расклад сил ко дню голосования.

Спасибо, Россия!
«Желаем вам «сухих рукавов»!»
Автор: Наш корр.
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7 июля в Комрате состоялась очередная торжественная церемония вручения АТО Гагаузия российской гуманитарной помощи. По поручению Президента РФ, Посол России Ф.М. Мухаметшин передал в дар гагаузскому народу две пожарные автоцистерны марки «Урал» и «КАМАЗ» 2016 года выпуска.

ВИЗИТ
«Надо не фыркать, не капризничать, а вместе решать проблемы»
Автор: Татьяна Борисова
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5-6 июля состоялся визит заместителя председателя Правительства РФ, спецпредставителя Президента России по Приднестровью Д.О. Рогозина в Кишинёв и Тирасполь.


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Адрес: Республика Молдова, г. Кишинев, Московский проспект, 21, тел. +373 22 49-65-66
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются